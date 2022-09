VSV bei Champions-League-Comeback chancenlos

Nach der ersten Pause änderte sich nichts am Spielverlauf. Es war erneut Ejdsell, der in der 23. Minute in Überzahl auf 3:0 erhöhte und Henrik Björklund legte in der 36. Minute zum 4:0 nach. Auch im Schlussabschnitt war es ein besseres Trainingsmatch für Färjestad, Per Aslund und Auftakt-Torschütze Johansson stellten mit einem Doppelschlag innerhalb von 58 Sekunden auf 6:0. In der Schluss-Sekunde traf Björklund auch noch zum zweiten Mal und dem 7:0-Endstand.