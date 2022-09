Arbeiter belästigt Kollegen auf Baustelle in Wien

Das Opfer tut sich sehr schwer, Richter Stefan Apostol und den Schöffen zu schildern, was genau passiert ist. Zu groß ist seine Scham, die Herr Rat versteht: „Es ist ja ein reiner Männerbetrieb.“ Der ältere Arbeiter war zuerst sehr zuvorkommend, teilte auch die Jause mit dem Jüngeren, suchte immer mehr dessen Nähe. Bis er den 21-jährigen Oberösterreicher in einer Mittagspause umklammerte, ihn bedrängte: „Ich hab gesagt, er soll das lassen, ich mag das nicht.“ Doch er ließ nicht ab, rieb sich, griff in die Hose, leckte seinen Nacken. Dort hinterließ er auch seine DNA.