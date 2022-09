Mountainbike-Szene trifft sich am Weißensee

Los geht das Bike-Abenteuer am Freitagabend mit dem „Lupine“ Night Ride, einer Nachtbefahrung des MTB-Panoramatrails mit Hochleistungs-Stirnlampen. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr bei der Bergbahn Talstation. Großartige professionelle Unterstützung erhalten die Biker am Samstag. MTB-Freeride-Profi Angie Hohenwarter und der 3-fache österreichische Downhillmeister Benedikt Purner bieten von 11 bis 15 Uhr Technikkurse und geführte MTB-Touren an. Gäste mit Bikes fahren außerdem am gesamten Wochenende zu ermäßigten Konditionen mit der Weissensee Bergbahn.