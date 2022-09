Ein-Watt-Ampel reguliert nun erstmals den Verkehr

Ampel in Landwiedstraße aufgestellt

Dazu trägt auch die kürzlich in Betrieb gegangene erste Ein-Watt-Ampel in der Landwiedstraße bei. Diese auch als VLP (Very Low Power) Technik bekannte, fortschrittliche Neuentwicklung könnte theoretisch auch durch eine winzige Batterie über mehrere Stunden betrieben werden.