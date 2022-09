Das Martyrium des „Dubai-Arztes“ Eugen Adelsmayr

Einige „Krone“-Leser werden sich an die Justiz-Posse um den „Dubai-Arzt“ Dr. Eugen Adelsmayr erinnern können. Der in Bad Ischl aufgewachsene und in Wien studierte Mediziner Adelsmayr hatte bis Mitte Jänner 2009 in einem Dubaier Spital gearbeitet. Nach dem Tod eines pakistanischen Arbeiters, Stunden nach der Kündigung Adelsmayrs, wurden schwere Anschuldigungen gegen den Österreicher erhoben: Diese mündeten in einer Mordanklage.