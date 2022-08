Diesel im Brennersee: Vorfall auf „ROLA“ vertuscht

Dieser Vorfall in Tirol birgt jede Menge Brisanz: Von einem Lkw auf der Rollenden Landstraße (ROLA) - ein Zug, mit dem Transporter auf der Schiene befördert werden - flossen 1500 Liter Diesel in den Griesbergbach, ein Teil davon dann in den Brennersee. Vonseiten der ROLA wollte man den Vorfall angeblich verheimlichen.