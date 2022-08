Geld-Experiment machte Tiroler Gemeinde berühmt

Das Unterguggenberger-Institut in Wörgl sorgt dafür, dass das regionale Wirtschaftswunder nicht in Vergessenheit gerät. Auch 90 Jahre nach der Umsetzung hat die Freigeld-Idee nichts an Aktualität verloren. Ihr Vater war der Sozialdemokrat und Wörgler Bürgermeister Michael Unterguggenberger. Er reagierte damit auf viel Elend und Armut in der Zeit der Weltwirtschaftskrise. 1932 waren in der Region 1500 Menschen arbeitslos, viele „ausgesteuert“ und damit ohne Recht auf staatliche Unterstützung.