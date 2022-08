Prinzessin Sofia begeistert in auffälligem Rock

Designerin: „Fühle mich gesegnet“

Die Designerin ist begeistert, dass Sofia einen Rock von ihr getragen hat. Sie medete sich begeistert auf Instagram und schrieb: „Die schwedische Prinzessin Sofia hat bei der gestrigen Gala in Stockholm einen absolut glamourösen Look hingelegt. Ich bin so unendlich dankbar, bescheiden und glücklich, Teil dieser Reise zu sein, auf der du deine eigene Marke aufbaust.“