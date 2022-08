Vettel hört auf, aber „es wird etwas passieren“

Der Deutsche Sebastian Vettel will die letzten Rennen seiner Formel-1-Karriere nicht als Abschiedstournee verstanden wissen. „Ich fahre meine Saison fertig, danach geht es ja weiter, nicht mehr mit den Rennen, aber es wird etwas passieren. Deswegen sehe ich das nicht so hart als Abschiedstournee“, sagte der Aston-Martin-Fahrer dem TV-Sender Sky nach dem Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps am Sonntag.