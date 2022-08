Rendi-Wagner auf Besuch in Salzburg

Am Donnerstag soll es jedenfalls um die aktuellen Herausforderungen gehen. Themen wie Wohnen, Energiepreise und Teuerungen spielen den Roten derzeit natürlich in die Karten. „Es ist die Zeit der Sozialdemokratie“, so Egger, der sich auf den Rendi-Wagner-Besuch freut. Schließlich habe sie vernünftige Vorschläge wie etwa die Gewinnabschöpfungen bei den Energieversorgern. Von einem Wahlkampfstart in Richtung Landtagswahl 2023 will Egger nichts wissen. „Da gibt es derzeit wichtigere Themen.“ Während sich Bundes- und auch Landes-SPÖ mit Kritik und Forderungen in der Opposition leicht tun, ist das für Stadtvize Bernhard Auinger (SPÖ) schwieriger. Dieser kämpft in seinem Ressort ja vor allem bei der Kinderbetreuung um zukunftsfite Modelle.