„Ich schaue Rennen mit Michael Schumacher“

Freude mit Mick

Schumacher habe laut seinem Wegbegleiter „ein Kapitel geschaffen - nicht nur im Motorsport. Was er für Deutschland, für den Rennsport und für die ganze Gesellschaft geleistet hat, das ist einmalig.“ Dass nun Michaels Sohnemann Mick in der Formel 1 fährt und zuletzt auch erstmals punkten konnte, freut den 76-Jährigen. „Ich war so glücklich, als er in den letzten beiden Rennen in die Punkte gefahren ist.“