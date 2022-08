Frage um Piloten: Audi lässt Gerüchteküche brodeln

Nun ist es also fix: Ab 2026 wird Audi in der Formel 1 an den Start gehen. Auf die Frage, wer im Cockpit der Ingolstädter um Punkte fahren wird, ließ Audi-Boss Markus Duesmann bereits aufhorchen. „Wir hoffen, dass wir einen deutschen Fahrer haben werden“, so der 53-Jährige gegenüber der „Bild“.