Bregenz holt in Kremser Krimi den Supercup-Titel

Beide Teams waren etwas ersatzgeschwächt angetreten, mit dem Publikum im Rücken gaben die Kremser in der ersten Hälfte leicht den Ton an. Während auf beiden Seiten in der Offensive einiges noch nicht so funktionierte, überzeugten die Abwehrreihen mit den Torhütern Thomas Eichberger und Kroiss. Fünf Minuten vor Ende der 60 Minuten schien Krems bei 23:20 wie der Sieger, doch die Vorarlberger bäumten sich auf und gingen in der Schlussminute sogar 24:23 in Führung. Drei Sekunden vor Schluss gelang den Heimischen per Siebenmeter der Ausgleich.