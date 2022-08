Die Mission „Dritte Kraft“ startet gegen Bergheim

Den könnte es heute (15.30) geben, wenn seine Ladies in die neue Bundesligasaison starten. Wobei zum Auftakt-Heimspiel mit Bergheim auch ein vermeintlich schlagbarer Gegner in der Cashpoint-Arena gastiert. Dementsprechend klar sind auch die eigenen Erwartungen der Rheindörflerinnen an den Ausgang der Partie. „Bei dem Aufwand, der hier in Altach für uns betrieben wird, muss es unser Anspruch sein, gegen Bergheim zu gewinnen“, brachte es Sabrina Horvath, die vom 1. FC Köln zu den Vorarlbergerinnen gestoßen ist, im Vorfeld auf den Punkt.