Eine Alpe mitten im Europaschutzgebiet Verwall

Das Schutzgebiet weist auch die größten Lärchen-Zirbenwälder des Landes auf sowie zahlreiche Moore, Seen, ausgedehnte Latschen-, Erlen-, und Alpenrosengebüsche. In dieser besonderen Naturlandschaft leben eine Vielzahl gefährdeter Vogelarten, wie beispielsweise das Alpenschneehuhn oder das Auerhuhn. Daher ist es wichtig, dass Bergsportler auf den gekennzeichneten Wegen bleiben, um Wildtiere nicht in ihren Rückzugsräumen zu stören.