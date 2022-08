Rapid: Viele Fragezeichen nach der Riesenblamage

Größer hätte der Kontrast nicht ausfallen können. Während Rapid-Ehrenkapitän Steffen Hofmann die wütenden Fans im Allianz-Stadion zu beruhigen versuchte, wurde eine Etage tiefer in der Kabine des FC Vaduz gefeiert. Die Liechtensteiner erreichten mit dem 1:0-Erfolg in Wien die Gruppenphase in der Conference League - ein historischer Meilenstein in der Klubgeschichte. Rapid hingegen hat ein Debakel aufzuarbeiten, das noch lange nachhallen dürfte. Wie geht’s nun in Hütteldorf weiter? Es gibt viele Fragezeichen ...