Feldhofer: „Es geht um Rapid, nicht um Personen“

Kevin Wimmer (Rapid-Verteidiger, sah Rot): „Was soll man sagen? Das Hinspiel war eine absolute Katastrophe. Und wir haben uns heute so viel vorgenommen, es war von Anfang an viel zu wenig. Wir spielen zuhause gegen einen Schweizer Zweitligisten, das ist einfach viel zu wenig. Die Rote Karte war sehr bitter für den Spielverlauf, aber man hat von Anfang an den Eindruck gehabt, dass wir viel zu wenig Druck aufbauen können. Einfach enttäuschend. Vaduz hat hauptsächlich verteidigt und ist eigentlich nie in große Nöte gekommen. Der Plan war sicherlich gut, aber verantwortlich sind die Spieler. Es ist viel zu einfach, dem Trainer die Schuld hinzuschieben. Wir Spieler wissen, dass wir es viel besser können. Wir haben Spiele dabei, die gut sind, ein paar Tage später zeigen wir ein völlig anderes Gesicht. Deswegen ist meiner Meinung nach einzig die Mannschaft in der Schuld.“