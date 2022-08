SK Rapid Wien gegen den FC Vaduz ab 21 Uhr LIVE

Der SK Rapid hat am Donnerstag (21 Uhr) zumindest 90 Minuten Zeit, um gegen den FC Vaduz im Play-off der Fußball-Conference-League ein „Debakel Düdelingen‘schem Ausmaßes“ abzuwenden. Nach einem glücklichen 1:1 samt dürftigem Auftreten in Liechtenstein will das Team von Trainer Ferdinand Feldhofer im heimischen Allianz Stadion sein wahres Gesicht zeigen. „Wir wollen von der ersten Sekunde an die Fans hinter uns bringen und klar machen, dass wir nichts anbrennen lassen“, so Feldhofer. Mit dem Live-Ticker von sportkrone.at sind Sie HIER hautnah mit dabei!