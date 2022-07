Vergewaltigerin ging mit Video auf TikTok viral

Es war nur ein kurzer, etwa 15 Sekunden langer Clip: Miriah Vanlith, 43, bat darin Männer oder Frauen, sich bei ihr zu melden, wenn sie „reden möchten“. Am Ende des Videos, das binnen kurzer Zeit mehr als 3,7 Millionen Klicks erzielte, wirft Vanlith einen Kuss in die Kamera. So weit, so unspektakulär.