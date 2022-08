„Er passt perfekt zu uns“: Viel Lob für Leo Greiml

Drei Einsätze hat der frühere Rapidler in der Regionalliga West bestritten, vergangenes Wochenende stand er beim 0:0 gegen Fortuna Köln erstmals über die volle Distanz auf dem Platz, rettete in der 42. Minute für seinen geschlagenen Keeper spektakulär auf der Linie. Nicht die einzige überzeugende Tat: „Leo war von der Präsenz her richtig gut. Wenn er sich so reinhaut, wie er es in Köln gemacht hat, ist der erste Einsatz bei den Profis nur noch eine Frage der Zeit“, lobte ihn U23-Coach Jakob Fimpel.