Auch teure Autos sind teilweise billig verarbeitet

Mazda sticht positiv heraus

Dass es auch anders geht, zeigt dem ADAC zufolge etwa Mazda; der japanische Hersteller biete trotz vergleichsweise günstiger Preise eine gute Materialqualität. Darüber hinaus gibt es in allen Klassen weitere überzeugende Modelle. In den kleinen Segmenten zählen dem ADAC zufolge dazu BMW i3, Mini Cooper 5-Türer, Honda e, Skoda Kamiq und VW Polo. In der Kompaktklasse bilden Volvo XC40, BMW 1er, Audi Q3, Mazda CX-5 und Mercedes EQA die Top 5, in der Mittelklasse Audi A4, BMW 3er, Porsche Macan, Mercedes EQC/GLC und Volvo V60. Business- und Oberklasse führen Porsche Panamera/Taycan, BMW 5er/7er, Mercedes E-Klasse, Audi Q7 und Volvo XC90 an.