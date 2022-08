Zwei Rookies müssen MotoGP-Klasse wieder verlassen

„Sieht nicht gut aus“

Noch enttäuschender lief die Saison bislang für Remy Gardner. Der Australier, der als Moto2-Weltmeister in die MotoGP gekommen war, wurde seinen Erwartungen bei Tech3-KTM nicht gerecht und liegt mit neun Zählern gerade einmal auf dem 23. WM-Rang - einen Platz hinter Binder. „Es sieht nicht gut aus für meine Zukunft in der MotoGP. Es scheint keinen Platz für mich im nächsten Jahr in der Startaufstellung zu geben“, so der 24-Jährige.