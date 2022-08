Entkräfteter Holländer aus Klettersteig gerettet

Mit einer Taubergung durch den Polizeihubschrauber „Libelle“ endete am Dienstagabend der Ausflug zweier Holländer in den Klettersteig „Schattalagant“ in der Vorarlberger Gemeinde Brand. Nachdem sie den Ausstieg nicht finden konnten, setzten die beiden 32-Jährigen einen Notruf ab.