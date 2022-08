Silvia Schneider: Nader brachte sie zum Boxen

Nader greift noch einmal an

Koordination wird am 17. September auch Schneider-Kumpel Nader selbst brauchen. Nach seinem verlorenen Titelkampf im April geht‘s in den Aufbaukampf, für den ein Gegner noch gesucht wird. „Einmal will ich‘s noch wissen“, sagt der 32-Jährige. Im Vorfeld des Kampfes schaute er im krone.tv-Studio vorbei, um sich verbal schon einmal aufzuwärmen.