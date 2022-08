Polizei stoppt Messerangreifer in letzter Sekunde

Für den in Wien lebenden 53-Jährigen hatte ein aufrechtes Betretungs- und Annäherungsverbot bestanden. Trotzdem soll er am Montag kurz vor Mitternacht zunächst einen Einbruch ins Wohnhaus seiner Ehefrau in Bisamberg verübt haben. Die 45-Jährige hörte verdächtige Geräusche und verständigte via Notruf die Polizei.