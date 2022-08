Fast nur „Auffrischer“ gehen noch impfen

Ob es sinnvoll ist, sich den nicht an Varianten angepassten Totimpfstoff spritzen zu lassen, beantwortet Primar Bernd Lamprecht vom Uniklinikum Linz so: „Der Impfstoff schützt vor schweren Erkrankungen.“ Wenn man sich die beiden Stiche holt, ein dritter wird vermutlich auch empfohlen werden. Zur Auffrischungsimpfung ist Valneva nicht zugelassen. Wer sich damit den vierten Stich holen will, sollte dies mit dem Arzt besprechen. „Es ist eine off label Auffrischungsimpfung“, so Durstberger.