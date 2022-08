Plantagenarbeiterin von Tiger getötet

Tiger vermutlich ausgehungert

Auf der Insel Sumatra kommt es immer wieder zu tödlichen Begegnungen zwischen Mensch und Tiger. Vermutlich ausgehungerte Tiger griffen wiederholt Plantagenarbeiter und Goldschürfer an. Daraufhin wurden Drahtfallen aufgestellt, durch die im April drei Sumatra-Tiger in einer Plantage in der Provinz Aceh verendeten.