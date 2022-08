Keime im Bodensee: Badeverbot im Binnenbecken

Nach den starken Regenfällen am vergangenen Freitag sind in einigen Badeplätzen am Vorarlberger Bodenseeufer erhöhte Keimwerte nachgewiesen worden. Im Binnenbecken Hard wurde ein Badeverbot verhängt, weil die in der Badegewässer-Verordnung festgelegten Grenzwerte deutlich überschritten wurden. Bei drei Badestellen in Bregenz wurde ein Grenzwert nicht eingehalten, informierte das Land.