Casey Affleck: Lieber Hochzeits-Gruß an Bruder Ben

Der „Manchester by the Sea“-Darsteller hat zusammen mit seiner Ex-Frau Summer Phoenix die beiden Söhne Indiana (18) und Atticus (14), um die er sich offenbar an dem Hochzeitswochenende kümmern musste. Seit letztem Jahr ist Casey mit der 23 Jahre jüngeren Schauspielerin Caylee Cowan liiert, mit der er am Freitag zusammen in Los Angeles gesichtet wurde.