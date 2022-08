Affleck & J.Lo: Alle Details zum Hochzeitsmarathon

Bereits im Juli haben sich Jennifer Lopez und Ben Affleck in Las Vegas das Jawort gegeben, am Wochenende will das Hollywood-Traumpaar erneut sein Ehe-Gelöbnis ablegen. Nach der kleinen Zeremonie in der Casino-Metropole steht jetzt eine imposante Hochzeitsfeier an. Ganze drei Tage lang soll mit Freunden und Familie gefeiert werden.