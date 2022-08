MotoGP-Fans ließen Kassen im Murtal klingeln

Bankomat „spukte“ 400.000 Euro aus

Dafür sitzt das Geldbörserl am Ring naturgemäß etwas lockerer. Beim Bankomaten neben dem kultigen Party Stadl von Ernst Rainer bildeten sich nicht nur des nachts elendslange Menschenschlangen - „flüssig“ ist ja das Zauberwort in Spielberg. Umsatz bei diesem einen Bankomat? 400.000 Euro an einem Wochenende! Da stieg dann naturgemäß der Alkoholpegel im Laufe der MotoGP-Tage - wie parallel dazu auch die Zuschauerzahlen: 30.262 am Freitag, 45.553 am Samstag, gestern am Rennsonntag dann sagenhafte 92.035! Purer Wahnsinn!