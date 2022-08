Polizei sucht Nachwuchs: 1000 Ausbildungsplätze

Die Exekutive präsentiert sich als moderner Arbeitgeber mit mehr als 100 Berufen und Spezialausbildungen. Auch in Schulen, an Unis und bei großen Messen wird „gefahndet“. Zudem startet im Herbst in einer „Koalition“ mit der Wiener SPÖ eine weitere Kampagne. Denn besonders in Städten ist die Belastung für Polizisten groß.