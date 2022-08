„Für unseren Wohlstand braucht es Leistung!“

Natürlich beschäftigen mich diese Themen und ich möchte mit meiner Erfahrung als Unternehmer auch helfen. Zur Inflation kann ich aber sagen, dass diese meiner Meinung nach leider oft falsch dargestellt wird. Begonnen hat alles in den Jahren 2009, 2010, 2011 in der Eurokrise sowie der Aussage ’Whatever it takes’ des damaligen Chefs der europäischen Zentralbank Mario Draghi. In zehn Jahren haben sich die Bilanzen der Notenbank verdoppelt. Dann kam Corona, wo man mit notwendigen Maßnahmen das Gelddrucken fortgesetzt hat. Das hat die Inflation extrem beschleunigt. Und nun die dramatische Situation in der Ukraine und die Energiekrise. Das wird alles noch heftig. Die Schuld sehe ich aber in der Politik – und bei der Notenbank.