MotoGP in Spielberg: „Die Show ist einzigartig!“

Ein Schluckerl Most

Wobei Spielberg ohnedies einen speziellen Rang einnimmt. „Die Show in Spielberg ist mit der Atmosphäre einzigartig“, wusste Carmelo Ezpeleta, Chef von MotoGP-Vermarkter Dorna, ehe er den Vertrag mit der Strecke bis 2025 verlängerte. „Für viele Fahrer ist’s bei uns wie ein Arbeitsurlaub“, denkt Ranzmaier an die Berge, die Wiesen, die Kühe, die Kultur. „Wir haben auch oft Teams hier, die als Programmpunkt auf eine Jause oder eine Mostverkostung in den Ort fahren“, lacht der Steirer. „Auf Strecken wie in Bahrain oder Abu Dhabi hab ich Hightech hoch zehn, aber für die Stimmungslage hab ich den Red Bull Ring!“