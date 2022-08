Ried gegen Tirol um nächsten Sieg - ab 17 Uhr LIVE

Ried musste sich in der vergangenen Runde Austria Klagenfurt auswärts mit 0:1 geschlagen geben. Begünstigt wurde das Ergebnis durch den Ausschluss von SVR-Abwehrchef Markus Lackner, der in der 54. Minute wegen einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen musste. Gegen die WSG wird der Routinier in der Zentrale definitiv abgehen. „Tirol ist sicher die Mannschaft, die sich in den ersten vier Runden am meisten Torchancen erspielt hat. Es ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die einen an einen guten Tag vor richtig große Probleme stellen kann“, stellte Trainer Christian Heinle fest.