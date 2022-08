Putin will zu G20-Gipfel, Selenskyj ist eingeladen

Im Juni hatte der ukrainische Präsident erklärt, dass seine Teilnahme von der Sicherheitssituation in seinem Land und „anderen Teilnehmern“ abhängt, ohne Namen zu nennen. Kürzlich erklärte Selenskyj-Berater Mychajlo Podoljak gegenüber der BBC, dass, sollte Putin am Gipfel in Bali teilnehmen, „wir über die Notwendigkeit unserer Anwesenheit nachdenken müssen.“