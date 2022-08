Susanne Walli bei EM 21. über 200 Meter

Am Freitag startet sie morgens um 10.25 Uhr mit der Nationalstaffel im Vorlauf über 4 x 100 m. Susi Walli hat dafür das Ziel klar deponiert: „Wir wollen neuen Rekord laufen!“ Die aktuelle Bestmarke hat Österreich in der Besetzung Viktoria Willhuber, Susanne Walli, Lena Pressler und Leni Lindner heuer am 30. Juni in Stockholm mit 44,33 Sekunden aufgestellt.