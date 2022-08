Frequency: Andrang groß, über 100 Rettungseinsätze

Mehr als 100 Festivalgäste behandelt, fünf im Spital

In Vollbetrieb sind die drei Sanitätsstützpunkte des Roten Kreuzes auf den Campingplätzen sowie der notarztbesetzte Hauptstützpunkt gegenüber des VAZ. Am Mittwoch behandelten die Sanitäter 126 Personen. „Häufig hatten diese kleinere (Schnitt-)Verletzungen erlitten und konnten nach der Versorgung wieder auf das Festivalgelände zurückkehren“, wurde in einer Aussendung betont. Fünf Patienten wurden in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.