18-Jähriger von Unbekannten überfallen und bedroht

Drei bislang unbekannte Täter klopften am frühen Abend in Graz-St. Leonhard an die Wohnungstür des 18-Jährigen. Eine Person gab an, von der Polizei zu sein und trat anschließend die Türe auf. Die drei unbekannten Täter schubsten den 18-Jährigen auf die Seite und durchsuchten seine Wohnung. Dabei fanden sie ein Küchenmesser, mit dem sie den 18-Jährigen bedrohten.