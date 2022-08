Pietro Lombardi kehrt zur „DSDS“-Jury zurück

Und weiter: „Ich habe die letzten Jahre immer wieder mit Dieter gemeinsam über ein mögliches Comeback in der ,DSDS‘-Jury gesprochen. Dass es jetzt in der Abschluss-Staffel mit Dieter tatsächlich dazu kommt, ist ein wirklicher Traum, der wahr geworden ist.“ Er freue sich aber auch „auf die vielen Talente, ihre Stimmen und ihre Persönlichkeiten“, so Lombardi. „DSDS 2023 - Ole, Ole … es kann losgehen!“