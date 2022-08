Sieg mit Nummer 85! Ski-„Oldie“ (40) ist zurück

Was für ein Teufelskerl! Am 26. September wird Akira Sasaki 41 Jahre alt. Doch er will es noch einmal wissen. Der Ski-„Oldie“, der in seiner Karriere drei Podestplätze im Weltcup holen konnte (unter anderem beim Nightrace in Schladming 2006), plant die Rückkehr auf die ganz große Bühne.