Duell mit Vaduz: Rapid und ORF sorgen für Chaos

Eine feurige Atmosphäre wie in Wien wird es im Fürstentum nicht geben. Das Leben ist entschleunigt, die Preise dafür gesalzen. Wie in der Schweiz, man zahlt ja auch in Franken. Dem trug auch Rapid Rechnung. Die Feldhofer-Truppe fuhr gestern nach dem Abschlusstraining zurück nach Österreich, nächtigt in Götzis. Das kostet ein Drittel, zudem kennen Kapitän Max Hofmann und Co. das Hotel von den Gastspielen in Altach. Und ist auch von Vaduz nur ein besserer Katzensprung.