„Rapid? Eher gewinne ich die Euro-Millionen“

„Krone“: Kristijan, erkläre uns bitte, warum Vaduz in der zweiten Schweizer Liga sieglos, Vorletzter ist, aber Konyaspor eliminieren kann?

Dobras (lacht): Das fragen wir uns selbst auch. In Konya waren 30.000 Fans, dann ist es schwierig, in der Liga vom Kopf bereit zu sein. Die Doppelbelastung sind wir auch nicht gewöhnt. Aber die zweite Liga hier ist besser als die österreichische. Und Vaduz gehört eigentlich in die erste Liga.