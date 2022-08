Platzt Bayern-Deal von Laimer gar wegen Sabitzer?

Laimers „Ösi-Kumpel“ käme in seiner zweiten Saison in München plötzlich in Schwung, heißt es. Sabitzer stand in beiden Ligaspielen in der Startelf und überzeugte. Da würden die Bayern-Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic lieber auf Geduld setzen. Schließlich wäre Laimer, der noch dazu in der Liga wegen Sprunggelenksproblemen bisher verletzt fehlte, im nächsten Sommer ablösefrei zu haben - und einig sind sich Spieler und Verein ja angeblich längst ...