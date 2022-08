Leipzig-Boss Mintzlaff glaubt an Laimer-Verbleib

„Ist noch da“

Die Leipziger hatten in dieser Woche Nationalspieler Timo Werner vom FC Chelsea verpflichtet. Auf die Personalie Laimer angesprochen, hatte sich Werner bei seiner Vorstellungspressekonferenz in Leipzig ein Lachen nicht verkneifen können. „Stand gestern habe ich ihn gesehen, heute habe ich ihn auch gesehen“, sagte der 26-Jährige am Mittwoch. „Also er ist noch da.“