Spaniens Medien berichten über Krankls Festnahme

So schnell spricht es sich also herum. Zwei Tage nachdem Hans Krankl im Anschluss an den Bundesliga-Schlager zwischen dem LASK und Rapid für einen Eklat gesorgt hat, als er einen Polizisten angefahren hatte, berichteten nun sogar spanische Medien über die Festnahme Barcelonas „historischen Torkönigs“.