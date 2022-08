Kärntner hat Ziel: 15 Klettersteige an einem Tag

„Einen persönlichen Rekord habe ich in Griffen geschafft. Dort habe ich den Klettersteig zwölfmal an einem Tag begangen“, erzählt Micelli, dem es Freude bereitet, am Seil in der Wand zu hängen: „Es gibt mir einen besonderen Kick, an mein persönliches Limit zu gehen.“ Sein aktueller Rekordversuch geht zurück auf eine launige Wette.