„Wir werden enttäuschte Fans wieder versöhnen“

„Der Druck ist enorm, wenn man Teil einer so lange erwarteten Serie ist, wir sind alle sehr nervös“, war der Tenor der Schauspieler bei den Interviews mit der „Krone“ in London. Am Montagabend feierte „House of the Dragon“, die lang erwartete Fantasy-Serie aus dem „Game of Thrones“-Universum, in der britischen Hauptstadt eine glanzvolle Premiere. Auch in Österreich konnten ausgewählte Fans bereits gestern die erste Folge sehen, ehe sie ab dem 22. August auf Sky allgemein verfügbar sein wird.