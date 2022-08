52 Chihuahuas aus einer kleinen Wohnung gerettet

Eigentlich war die Polizei auf der Suche nach einem Mann, der im Schlosspark in Pottendorf im Bezirk Baden eine Frau belästigt haben soll. Die Ermittlungen führten sie in eine Wohnhausanlage, in der sie den Verdächtigen vermuteten. Gefunden haben sie ihn dort nicht. Allerdings erregte das Winseln zahlreicher Hunde hinter einer anderen Wohnungstür die Aufmerksamkeit der Beamten.