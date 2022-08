Jakob Schubert erlitt nächste Enttäuschung

Er war motiviert bis in die Haarspitzen. Das knappe Aus im Boulder-Semifinale am Samstag hatte Jakob Schubert richtig frustriert und heiß gemacht. Und dann, das weiß man in der Kletter-Szene, ist „Jockel“ immer am gefährlichsten. Und dass sein guter Freund und Zimmerkollege bei der EM in München, Nicolai Uznik, im Bouldern Gold geholt hatte, war das letzte Fünkchen Extramotivation für Schubert. Da wollte er sich auch nicht lumpen lassen. Zumal er von sich selbst auch die Medaille verlangte. „Ich bin hier sicher einer der Top-3-Favoriten“, hatte der dreimalige Vorstieg-Weltmeister angekündigt.